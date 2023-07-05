Ця функція лише розряджає телефон: що потрібно вимкнути, щоб заощадити заряд

Деякі не найнеобхідніші опції на iPhone пожирають енергію батареї

Питання, як продовжити автономний час мобільного телефону, цікавить багатьох користувачів. Смартфон може розряджатися з багатьох причин, іноді заряд батареї може танути на очах через функції, без яких легко обійтися.

Простий лайфхак допоможе вашому iPhone залишатися зарядженим довше. Про це передає ресурс Gizchina.

Суть лайфхака, який продовжить час роботи гаджета без заряджання, дуже проста: необхідно відключити тактильний зворотний зв’язок для клавіатури. Усього одна ця дія може продовжити термін служби батареї вашого iPhone.

Так, відключення тактильного зворотного зв’язку для клавіатури заощадить заряд батареї. Все тому, що без цього налаштування пристрою не доведеться забезпечувати вібрацію або тактильний зворотний зв’язок під час набору тексту.

Тактильний зворотний зв’язок під час використання клавіатури споживає багато енергії акумулятора. На щастя, ця опція не працює за умовчанням. Щоб вимкнути налаштування, виконайте простий алгоритм:

Зайдіть до "Налаштування".

Відкрийте розділ "Звуки та тактильні відчуття".

Перейдіть до "Зворотній зв’язок із клавіатурою".

Вимкніть опцію тактильного зворотного зв’язку, щоб заощадити заряд батареї.

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