Міф чи правда: вчені відповіли, чи дійсно телефон краще прикладати лише до лівого вуха

Розмовляючи телефоном, в більшості випадків людина триматиме його з того боку голови, де розташована "домінуюча" півкуля

Існує думка, що мобільний телефон при розмові потрібно прикладати тільки до лівого вуха, нібито прикладання до правого загрожує пухлинами мозку. Вчені провели дослідження та поставили в цьому питанні крапку.

Про це пише портал itechua.

Відомо, що люди, діляться на правшів і шульг, причому перших значно більше. Яка рука буде "робочою", визначає півкуля, що відповідає за рухову та мовну активність. У правшів це ліва півкуля, у шульг — права.

Як показали результати дослідження, розмовляючи телефоном, у більшості випадків людина триматиме його з того боку голови, де розташована "домінуюча" півкуля.

Причина проста і вона зовсім не в тому, що так інформація швидше досягне "активної" півкулі мозку — людині так чи інакше (за винятком використання гарнітури) доводиться займати телефоном одну руку і несвідомо вона прагне залишити вільною "робочу". Правша — праву, а шульга — ліву.

В принципі, саме це і визначає звичку тримати телефон під час розмови тією чи іншою рукою — це питання зручності й не більше. Вчені провели дослідження, яке показало, що жодного взаємозв’язку між виникненням пухлин і тим, до якого боку голови людина прикладає телефон, немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що за вами "шпигуть" через камеру телефону — існує кілька непрямих ознак.