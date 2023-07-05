Вимкнення однієї функції на смартфоні утримає заряд: корисний лайфхак для батареї

Іноді варто деактивувати одне налаштування, щоб зберегти дорогоцінні відсотки заряду на смартфоні

Питання, як збільшити час роботи мобільного телефону без заряджання, цікавить багатьох користувачів. Заряд акумулятора забирають популярні функції, наприклад служби геолокацій або Bluetooth.

Якщо хочете, щоб смартфон довше залишався зарядженим, скористайтеся корисним лайфхаком для батареї: обмежте кількість програм, які мають доступ до Bluetooth. Про це передає Gizchina.

Так, заборона деяким додаткам використання Bluetooth продовжить термін служби акумулятора гаджета. Пам’ятайте, що деякі програми можуть використовувати Bluetooth у фоновому режимі, що призводить до розряджання телефону.

Важливо переконатися, що жодна прихована програма не підключається до Bluetooth без дозволу і не розряджає батарею. Для цього перевірте, які застосунки використовують цю функцію. Просто перейдіть до "Налаштування", відкрийте "Конфіденційність" і натисніть опцію Bluetooth.

Звичайно, теоретично можна заборонити всім програмам користуватись Bluetooth-з’єднанням, проте це погана ідея. Обмежте цю можливість лише в тих випадках, коли Bluetooth дійсно не потрібний.

Деактивувати Bluetooth на телефоні – непоганий спосіб заощадити заряд, але може бути незручним. Якщо ви використовуєте AirPods, Apple Watch та інші аксесуари, вам потрібна ця опція.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що ще страждає батарея мобільного телефону. Одна часта звичка користувачів при зарядці "вбиває" акумулятор смартфона.