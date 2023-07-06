Що станеться з телефоном, якщо користуватися швидкою зарядкою щодня

У швидкої зарядки багато плюсів, проте є і підводне каміння

Багато користувачів віддають перевагу швидкій зарядці мобільного телефону, адже це дуже зручний спосіб поповнити батарею гаджета. Однак зловживати цією функцією не варто, інакше є ризик скоротити "життя" акумулятору.

Якщо використовувати швидку зарядку смартфона щодня, то батарея пристрою зноситься швидше. Про це йдеться в матеріалі Gizchina.

Якщо до вашого смартфона підходить зарядний пристрій потужністю 40 Вт або вище, важливо не використовувати його щодня. Не всі користувачі знають, що ця звичка може значно погіршити стан батареї лише за перший рік використання.

Щоб уникнути швидкого "старіння" акумулятора, варто мати додатковий, повільніший зарядний пристрій, який можна використовувати, наприклад, для заряджання гаджета вночі. Тоді як швидкий зарядний пристрій залиште на випадок, коли вам реально потрібно миттєво відновити запас енергії. Пам’ятайте, що використання швидкої зарядки щодня може збільшити навантаження на акумулятор, що призведе до його швидкого зношування.

Раніше "Телеграф" розповідав про основні правила заряджання смартфона. Одне з важливих питань стосується порту та розетки: варто знати, що слід підключати першим.