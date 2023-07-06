Як зробити так, щоб батарея телефону працювала максимально довго: ефективні хитрощі

Замість того, щоб лягати спати з увімкненим смартфоном, зарядіть його ввечері

Якщо телефон часто розряджається, це означає, що ви схильні надмірно використовувати місткість акумулятора. Щоб продовжити автономність ваших мобільних пристроїв, важливо дотримуватись деяких порад, які збільшать тривалість життя вашого гаджета.

Деякі користувачі думають, що повна зарядка смартфона може продовжити термін служби батареї, проте це зовсім не так, пише santeplus. Замість того, щоб оптимізувати продуктивність телефону, таке заряджання може фактично знизити її.

Саме тому рекомендується не чекати, поки зарядка досягне 100%, оскільки це може скоротити термін служби вашого пристрою. Щоб збільшити його автономність, зачекайте, поки живлення телефону не досягне рівня від 40 до 80%.

Також, щоб уникнути швидкої розрядки акумулятора вашого смартфона і, отже, збільшення його автономності, обов’язково відключіть Bluetooth, підключений годинник або Wi-Fi, якщо ви їх не використовуєте.

Раніше "Телеграф" розповідав про популярні міфи про зарядку мобільних телефонів. А ще ми писали про головних винуватців швидкої розрядки смартфона.