Ці помилки "вбивають" батарею вашого телефону: багато хто даремно не звертає на це увагу

Це потрібно знати, щоб продовжити термін служби телефону

Щоб уникнути неприємностей, пов’язаних з батареєю вашого мобільного телефону, та максимально ефективно використовувати гаджет у своїх цілях, важливо звертати увагу на деякі моменти під час заряджання свого пристрою.

Як зазначає портал santeplus, важливо уникати кількох поширених помилок, які до речі роблять багато користувачів. Перестаньте так робити, і захистите акумулятор свого телефону і продовжите термін його служби.

Помилки, яких слід уникати під час заряджання телефону

Садіть телефон у 0

Чекати, поки акумулятор розрядиться, щоб знову зарядити смартфон, поширена помилка. Це, звичайно, може статися, але не має бути звичкою. Ця практика може пошкодити акумулятор і скоротити термін служби гаджета.

Заряджайте телефон до 100%

Так само не рекомендується заряджати телефон до 100%. Хоча наслідки цього жесту не дуже важливі, його все ж таки краще уникати.

Використання невідповідного зарядного пристрою

Для заряджання телефону необов’язково використовувати зарядний пристрій. Цілком можливо використовувати сторонні зарядні пристрої за умови, що вони дотримуються сили оригінального струму.

Заряджання телефону від ноутбука

Інша поширена помилка – заряджання телефону від ПК. Як правило, USB-порт цього пристрою підтримує 0,5 А. Однак звичайний зарядний пристрій гарантує 1 А під час заряджання телефону.

Також не піддавайте телефону впливу екстремальних температур, які можуть значно вплинути на його роботу.

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