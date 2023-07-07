Динамік телефону потрібно періодично чистити: 6 безпечних та дієвих методів

Динамік телефону може забиватися пилом та брудом

Сучасні телефони давно перестали бути лише засобом комунікації, наприклад, приховані можливості має вбудований у них ліхтарик. Однак наші гаджети при всій своїй технологічності страждають від пилу та бруду, за ними потрібно доглядати, періодично роблячи чистку.

Про те, як очистити динамік телефону, розповів портал itechua.

Сигналом, що динамік настав час почистити є погіршення якості звуку. Перед очищенням необхідно вимкнути смартфон та зняти з нього чохол. Потім потрібно протерти телефон сухою мікрофібровою серветкою. Існує кілька способів почистити динамік.

Вбудована функція на смартфоні

При незначному забрудненні можна скористатися функцією очищення динаміків за допомогою звуку. У деяких смартфонах вона вбудована виробником. Її можна знайти в установках телефону, наприклад, у розділі "Розширені". Також можна скористатися внутрішнім пошуком у налаштуваннях, ввівши слово "Динамік", або "Очистка динаміка".

Програми для чищення динаміка

Існує багато програм для прочищення основного та слухового динаміків. Вони використовують звук, що створює сильні коливання, які ефективно "витрушують" пил та бруд з динаміка. Якщо динамік вже сильно забитий пилом, цей спосіб допоможе слабо, але його добре застосовувати для профілактики не рідше разу на місяць.

Зубна щітка

Ворсинки зубної щітки не пошкодять сітку динаміка та можуть виконати функцію своєрідного "віника". Для очищення потрібно робити кругові рухи щіткою та рухи вперед-назад по всій площі динаміка.

Скотч

Невеликий шар пилу з динаміка телефону допоможе видалити звичайний малярський скотч. Невелику смужку потрібно наклеїти на динамік, трохи притиснути пальцями, а потім відірвати. Він забере на себе все зайве.

Міні-пилосос

Існують спеціальні пристрої, що допомагають очистити динамік, наприклад, міні-пилосос для техніки, що працює через USB. Звичайний пилосос не підходить: у нього дуже велика потужність, він може пошкодити підвіс динаміка.

Хімія

При сильних забрудненнях можна використовувати ватну паличку, змочену в рідинах для розчинення бруду: чистий спирт, бензин для запальничок, або перекис водню. Інші рідини (наприклад, парфуми, туалетна вода, алкоголь) містять воду, а вона може викликати замикання, а також олії, які тільки більше "заб’ють" динамік. Після чищення обов’язково потрібно протерти динамік сухою тканиною.

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