Щоб щороку не купувати новий телефон, не робіть цих помилок: поради, як продовжити життя батареї

Ваш гаджет скаже вам дякую

Сьогодні смартфони є незамінними електронними пристроями у повсякденному житті як у професійних, так і в особистих цілях. Це інструмент, без якого ми більше не можемо обходитися, і їхня часта підзарядка є частиною нашого повсякденного життя. Щоб не нашкодити своєму гаджету, варто уникати деяких помилок.

Якщо у вас є звичка включати смартфон перед сном і залишати його в такому стані до ранку, це може негативно вплинути на час автономної роботи вашого гаджета, пише santeplus. Іншими словами, він може зазнати передчасного старіння, тому від такої звички бажано відмовитися.

Також не варто забувати, що заряджати акумулятор до 100% — не найкраща ідея, оскільки висока напруга може погіршити його якість. Рекомендується підключати мобільний телефон до мережі кілька разів на день до 80%, щоб не залишати його в розетці надто довго.

І звичайно ж, не забувайте прикривати свій пристрій від прямого сонячного проміння, якщо ви знаходитесь в занадто сонячному місці. Це допоможе запобігти перегріву смартфона і збереже його в цілості на довше.

Раніше "Телеграф" розповідав про популярні міфи про зарядку мобільних телефонів. А ще ми писали про головних винуватців швидкої розрядки смартфона.