Як зрозуміти, що телефон скоро перестане працювати: три тривожні дзвіночки

Якщо це відбувається з телефоном, він скоро "помре"

Телефон настільки важливий у сьогоднішньому житті, що його поломка стає справжньою катастрофою, тому краще заздалегідь розпізнати проблему, щоб раптово не виявитися "відрізаним від світу".

Про основні ознаки того, що телефон невдовзі перестане працювати, розповів портал itechua.

Швидка втрата заряду

У справному телефоні акумулятор повинен тримати заряд довго. Якщо раніше так і було, але тепер гаджет сідає все швидше і швидше, то акумулятор не в порядку. Якщо під час заряджання телефон ще й швидко нагрівається, це говорить про серйозні проблеми. У найкращому разі доведеться міняти батарею, у найгіршому — купувати новий телефон.

Самостійне відключення

Смартфон повинен вимикатись лише тоді, коли натиснута відповідна кнопка. Якщо пристрій вимикається мимоволі, це свідчить про серйозний збій у роботі. Якщо така ситуація часто повторюється, ймовірно, телефон незабаром взагалі перестане працювати.

Проблеми із сенсорною панеллю

Ви натискаєте на один ярлик, а спрацьовує і відкривається інший, або натискаєте одні літери, а набираються інші – так може проявлятися несправність сенсорної панелі. Телефон починає поводитися непередбачено — закриваючи та відкриваючи вікна, відправляючи незрозумілі тексти. Це є наслідком проблем або живлення сенсора, або живлення телефону. Якщо ігнорувати ці неприємності й нічого не зробити, з великою ймовірністю найближчим часом телефон вийде з ладу.

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