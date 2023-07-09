Як врятувати мобільний телефон, що впав у воду: покрокова інструкція

Падіння вашого смартфона у воду необов’язково означає незворотну втрату

Коли у вас є мобільний телефон, ви ніколи не застраховані від неприємних сюрпризів, як, наприклад, упустити гаджет у воду або пролити на нього якусь рідину. Якщо така ситуація сталася, не поспішайте прощатись зі своїм смартфоном, адже якщо швидко зреагувати, його можна буде врятувати.

Перш ніж викинути свій телефон або витратити кругленьку суму на його ремонт або покупку нового, спочатку поведіть його "реанімацію", пише santeplus. Все дуже просто, просто дотримуйтесь "інструкцій".

Як врятувати мобільний телефон, що впав у воду

Негайно витягніть гаджет із води

Ситуація вимагає, щоб ви якнайшвидше витягли свій телефон із води. Якщо ваш смартфон досить водонепроникний, він має більше шансів протистояти воді.

Негайно вимкніть телефон

Ця маніпуляція запобігатиме будь-якому короткому замиканню, яке може пошкодити компоненти вашого пристрою.

Розберіть телефон, якщо це можливо

Якщо у вас телефон зі знімним акумулятором, обов’язково вийміть його разом із сімкою та карткою пам’яті. Те саме стосується аксесуарів, таких як корпус і чохол, якщо він є. Протріть ганчіркою кожен із цих елементів, щоб видалити всі сліди води.

Струсіть свій телефон

Потім вам потрібно буде позбутися всієї води, яка проникла в порти, проміжки між бічними кнопками і гнізда. Тому обережно струсіть телефон, а потім обережно протріть його сухою тканиною або паперовими рушниками.

Використовуйте рис, щоб урятувати свій телефон

Це не спрацьовує щоразу, але ви все ж таки можете спробувати цей трюк. Насипте сирий рис у герметичний пакет або коробку, потім вставте телефон і закрийте контейнер. Дайте поглинальній здатності рису подіяти цілий день або навіть два.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити під час заряджання мобільного телефону. Озвучено часту помилку користувачів.