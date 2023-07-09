Зберегти заряд батареї на смартфоні — не проблема: потрібно активувати лише одну функцію

Ця хитрість точно допоможе у потрібний момент

Коли смартфон погано тримає заряд, але терміново потрібно зберегти батарею не розрядженою тривалий час, можна скористатися простим, але дієвим лайфхаком – активацією авіарежиму на смартфоні. Хоча ця функція має інше призначення, але в такому випадку вона також є корисною.

Ця опція у телефонах потрібна для відключення зв’язку під час польоту. Оскільки раніше існувала думка про негативний вплив електромагнітних хвиль на обладнання в літаках, у смартфонах було введено таку функцію, яку можна активувати лише в один натиск.

Функція авіарежиму при включенні блокує бездротовий зв’язок, відключає також можливості вашого телефону як Bluetooth, Wi-Fi та GPS, які й "пожирають" заряд батареї.

Водночас у такому режимі смартфон продовжує функціонувати. Є можливість прослуховування музики, раніше завантажених відеороликів чи фільмів. Також доступні мобільні програми, що не потребують з’єднання з інтернетом, камера, книги та інше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за допомогою лише однієї простої хитрості можна прискорити час заряджання батареї на телефоні вдвічі.