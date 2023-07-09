Що трапиться з телефоном, якщо постійно розряджати його до 5%: не всі про це знають

Надто низький заряд смартфона небажаний для "здоров’я" батареї

Ваш мобільний телефон може розряджатися швидше, якщо ви припускаєтеся поширених помилок користувачів. Одна з них – розряд смартфона до 5%. Така звичка дуже погано впливає на здатність акумулятора утримувати енергію.

Якщо розряджати телефон до 5% щоразу, то термін служби батареї скорочуватиметься дуже швидко. Про це йдеться в матеріалі Gizchina.

Користувачі, які часто дозволяють заряду смартфона досягти позначки 5, завдають шкоди акумулятору пристрою. Не варто підключати гаджет до мережі, коли він досягнув такого маленького відсотка заряду, краще ставити телефон на зарядку раніше.

Коли смартфон розряджається нижче за 10-15%, це сильно навантажує батарею. Якщо ж робити так щодня, то акумулятор зношуватиметься швидше. Щоб не виникло таких проблем, найкраще заряджати телефон, коли акумулятор знаходиться на рівні 15-20% і не нижче.

Раніше "Телеграф" розповідав, які хитрощі допоможуть прискорити зарядку мобільного телефону. А ще ми писали, через яку популярну функцію смартфон може розряджатися занадто швидко.