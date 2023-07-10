Батарея "житиме" вічно: до якого відсотка потрібно заряджати телефон

Якщо весь час перезаряджати гаджет, термін придатності акумулятора швидко спливе

Питання, коли саме ставити мобільний телефон на зарядку, хвилює багатьох користувачів. Щоб не допустити поширених помилок, варто знати "золотий стандарт", адже правильний відсоток заряду продовжить "життя" батареї пристрою.

Найкраще зберігати заряд телефону в діапазоні 20-80 відсотків. Про це та інші важливі правила йдеться в матеріалі Gizchina.

По-перше, ніколи не чекайте повної розрядки акумулятора. Сучасні батареї смартфонів працюють краще, якщо їх заряджати частіше та підтримувати на рівні від 20% до 80%. Така звичка продовжить термін служби акумулятора, а це один із ключових факторів для роботи пристрою в цілому.

По-друге, не варто постійно заряджати телефон до 100%, так ви лише дасте зайве навантаження на акумулятор. Діапазон від 20 до 80 відсотків – найоптимальніший варіант для "здоров’я" батареї.

По-третє, не ігноруйте попередження телефону про відсоток заряду батареї. Якщо смартфон повідомив, що не вистачає енергії, негайно підключіть його до мережі. До речі, зазвичай такі "дзвіночки" надходять, коли заряд падає нижче 20%.

І останнє важливе правило, яке стосується зарядки телефону, це звичка залишати його в мережі на ніч. Така практика може призводити до "перезарядки", внаслідок чого акумулятор надмірно нагрівається і з часом псується.

Раніше "Телеграф" розповідав про часту помилку серед користувачів мобільних телефонів. Якщо ви щоразу заряджаєте гаджет у чохлі, то вам варто знати про ризики такої звички.