Загрожують "смертю" батареї та пожежею: 5 поширених помилок під час заряджання телефону

Як правильно заряджати смартфон, щоб уникнути проблем

Така проста дія, як заряджання телефону, вимагає дотримання певних правил, оскільки їх ігнорування може призвести до сумних наслідків.

Про головні помилки під час заряджання телефону розповів портал itechua.

Залишення адаптера в розетці

Багато хто має звичку залишати адаптер живлення смартфона в розетці — це зручно, але небезпечно. Є ризик короткого замикання та займання. Крім того, мережний адаптер споживає енергію навіть якщо до нього не підключено телефон, що відбивається на комунальних платежах. Це особливо актуально для потужних зарядних пристроїв із функцією швидкого заряджання.

Використання не оригінальних аксесуарів

У комплекті зі смартфоном постачається сумісний аксесуар необхідної потужності та сили струму. Якщо ви хочете використовувати більш продуктивний адаптер, обов’язково переконайтеся, що його потужність не перевищує можливостей телефону. Крім того, в більшості випадків оригінальні зарядки надійніші та стабільніші, вони рідше ламаються і дають збої. Ще один важливий момент у тому, що кабелі та адаптери сумнівного виробництва можуть не тільки не відповідати технічним вимогам, а й бути пожежонебезпечними.

Неуважність до справності зарядного пристрою

Заводський брак ніхто не скасовував — він можливий і в оригінальних адаптерах. Важливо перевіряти, чи не видає він сторонні звуки, чи не іскрить, та чи не нагрівається, коли телефон не підключений. Невелике нагрівання під час заряджання допустимо, особливо якщо йдеться про потужний адаптер.

Залишення смартфона на зарядці на всю ніч

Погана звичка, здатна швидко вбити батарею. Коли телефон повністю зарядився, подача струму припиняється, а акумулятор починає розряджатися. Залишаючись підключеним до джерела живлення, незабаром пристрій знову починає заряджатися. За одну ніч телефон може пережити до десятка таких циклів і кожен із них виснажує ресурс батареї.

Нехтування оптимальним рівнем заряду

На думку експертів, найкраще телефон почувається в 20-80% діапазоні рівня заряду. В цьому випадку батарея зношується мінімально і довше зберігає заявлену ємність. Часті розрядки "в нуль" та залишення телефону на зарядці на п’ять годин і довше швидко знижують ємність батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що станеться з телефоном, якщо заряджати його у чохлі щоразу.