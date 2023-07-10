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Розташування вирішує: помістіть роутер у це місце, та покращіть домашній Wi-Fi

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Скористайтеся цими порадами та насолоджуйтесь якіснішим сигналом Wi-Fi Новина оновлена 10 липня 2023, 14:53
Скористайтеся цими порадами та насолоджуйтесь якіснішим сигналом Wi-Fi. Фото santeplusmag.com

Оптимізувати сигнал вашого Wi-Fi-з’єднання можна самостійно

Використовуваний щодня, чи то в професійних чи особистих цілях, інтернет зробив революцію в нашому житті і "вдерся" в наші будинки у вигляді Wi-Fi. Однак буває так, що з’єднання "кульгає", що не може не засмучувати.

Причини такої поведінки інтернету можуть бути різними, проте важливішим є той факт, що все можна виправити, пише santeplus. Як саме – розповідаємо далі.

Як покращити з’єднання Wi-Fi

Щоб покращити сигнал вашого інтернет-з’єднання, вам необхідно звернути увагу на кілька факторів, у тому числі розташування маршрутизатора. Зазначимо, що наступні рекомендації підходять для сучасних маршрутизаторів 5 ГГц та з швидшою технологією.

Ідеально розташувавши роутер, можна покращити швидкість Wi-Fi, для цього рекомендується:

  • Розмістіть маршрутизатор чи модем на піднесенні;
  • Тримайте маршрутизатор якомога далі від електронних пристроїв, які можуть приймати сигнали. Наблизьте його до тих, хто користується інтернет-з’єднанням;
  • Розташуйте його трохи далі від стін та інших перешкод, які можуть заблокувати сигнал.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.

Теги:
#Інтернет #Wi-Fi #Wi-Fi роутер