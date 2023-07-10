Розташування вирішує: помістіть роутер у це місце, та покращіть домашній Wi-Fi

Оптимізувати сигнал вашого Wi-Fi-з’єднання можна самостійно

Використовуваний щодня, чи то в професійних чи особистих цілях, інтернет зробив революцію в нашому житті і "вдерся" в наші будинки у вигляді Wi-Fi. Однак буває так, що з’єднання "кульгає", що не може не засмучувати.

Причини такої поведінки інтернету можуть бути різними, проте важливішим є той факт, що все можна виправити, пише santeplus. Як саме – розповідаємо далі.

Як покращити з’єднання Wi-Fi

Щоб покращити сигнал вашого інтернет-з’єднання, вам необхідно звернути увагу на кілька факторів, у тому числі розташування маршрутизатора. Зазначимо, що наступні рекомендації підходять для сучасних маршрутизаторів 5 ГГц та з швидшою технологією.

Ідеально розташувавши роутер, можна покращити швидкість Wi-Fi, для цього рекомендується:

Розмістіть маршрутизатор чи модем на піднесенні;

Тримайте маршрутизатор якомога далі від електронних пристроїв, які можуть приймати сигнали. Наблизьте його до тих, хто користується інтернет-з’єднанням;

Розташуйте його трохи далі від стін та інших перешкод, які можуть заблокувати сигнал.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.