Продовжуємо термін служби телефону: що потрібно знати про головного "вбивцю" батареї

Зловживання однією функцією може призвести до проблем у короткий термін

Попри те, що багато людей вважають за краще користуватися швидкою зарядкою телефону, проте експерти рекомендують цим не зловживати.

Як пише Gizchina, швидка зарядка справді може виявитися важливою функцією в шаленому темпі сучасного життя, проте при щоденному використанні вона може суттєво вплинути на працездатність батареї.

Зокрема йдеться про зарядні пристрої з потужністю 40 Вт і вище, які при щоденному використанні можуть суттєво погіршити роботу батареї вже в перший рік експлуатації.

Щоб уникнути проблем із цим, рекомендується також мати додатковий зарядний пристрій з низькою потужністю, який можна використовувати на повсякденній основі. А ось швидкою зарядкою рекомендується користуватися лише тоді, коли це необхідно зробити терміново.

Крім того, на живучість батареї впливають інші фактори. Наприклад, не рекомендується заряджати телефон, коли він нагрівся, не розряджати батарею нижче 15% і не заряджати вище 70-80%, а також не використовувати неоригінальні зарядні пристрої.

Раніше "Телеграф" розповідав про популярні міфи про зарядку мобільних телефонів. А ще ми писали про головних винуватців швидкої розрядки смартфона.