Ноутбук постійно підключений до мережі: чи це псує батарею чи ні

Не забувайте раз на місяць розряджати свій гаджет

Зараз, особливо з появою віддаленої роботи, багато хто з нас використовують ноутбук щодня. Це незамінний інструмент для навчання, роботи чи навіть розваг. Так як ноутбук досить дороге задоволення, наша головна турбота — зберегти його та продовжити термін служби батареї.

Більшість користувачів навмисно або випадково залишають ноутбук постійно ввімкненим у розетку. Чи це погана звичка, і чи можна залишати його підключеним до зарядного пристрою, пише портал santeplus.

Чи потрібно відключати заряджений ноутбук від мережі

Насамперед ви повинні знати, що розвиток технологій дозволило акумуляторам для ноутбуків бути все більш довговічними. Щобільше, за словами фахівців: "дуже поширене і абсолютно безпечно залишати ноутбук підключеним на тривалий час", що дає надію.

Щоб ще більше заспокоїти вас, знайте, що зараз більшість ноутбуків мають вбудовані акумулятори, які при досягненні 100% перестають отримувати додатковий заряд. Тому вони не можуть перегрітися або пошкодити обладнання, що може загрожувати його роботі.

"Телеграф" писав раніше, як не можна вимикати комп’ютер або ноутбук, щоб не пошкодити файли. Слід дотримуватися лише кількох правил.