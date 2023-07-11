Перериваючи процес зарядки телефону, ви "вбиваєте" батарею: правда чи міф

Що більше шкодить телефону – зарядка часто, але потроху, або один раз на всю ніч

Багато хто вважає, що переривання процесу заряджання телефону раніше, ніж рівень заряду акумулятора досягнув потрібної позначки, шкодить пристрою. Помилки при зарядженні гаджета дійсно можуть призвести до плачевних наслідків.

Про те, чи можна переривати процес заряджання без негативних наслідків, розповів портал itechua.

Часто трапляється, що телефон настав час зарядити, але часу на повний цикл у власника немає. Для багатьох це є проблемою, оскільки існує думка, що зарядка "помалу" шкодить батареї.

Насправді немає нічого страшного, наприклад, у тому, щоб якийсь час зарядити телефон удома, а потім перенести його в машину та поставити на зарядку там.

Нетривалі цикли поповнення заряду смартфона є абсолютно безпечними для пристрою. Більш того, такий підхід вважається найбільш щадним для гаджета — акумулятор максимально довго зберігатиме свою працездатність. У будь-якому випадку набагато безпечніше заряджати смартфон поетапно, ніж залишати його підключеним до розетки на всю ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим загрожує часте використання функції швидкого заряджання телефону і чому нею краще не зловживати.