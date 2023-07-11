Забудете, що буває хороший Wi-Fi: найгірші місця для встановлення роутера в домі

В ідеалі пристрій має бути розташований у центрі кімнати

Рішення про те, де розмістити домашній маршрутизатор, не таке просте завдання, оскільки це може вплинути на якість та швидкість вашого інтернет-з’єднання. Щоб цього не трапилося з вами, розповідаємо про найгірші місця, де ніколи не потрібно ставити бездротовий маршрутизатор.

Насправді є кілька місць, де бездротове з’єднання може працювати зі збоями або перериватися звичайними предметами домашнього вжитку. Наприклад, йому можуть заважати деякі матеріали, пише портал santeplus.

Де не можна розміщувати Wi-Fi-роутер у будинку

За великими рослинами з рясним листям

Це велике листя часто містить багато води. І саме це заважає правильному поширенню випромінюваних роутером радіохвиль. Дальність передачі та швидкість зменшуються.

Далі від металу

Якщо сигнал Wi-Fi дуже слабкий і непостійний, ймовірно, на нього впливають навколишні елементи. Метал – один із них! Він поглинає радіохвилі і таким чином сильно знижує сигнал. Тому краще тримати роутер якомога далі від усіх видів металевих предметів.

За комп’ютером

При такому розташуванні маршрутизатора не видно, але і ваша бездротова мережа теж. ПК діє як щит, що перешкоджає правильному поширенню радіохвиль, так само як метал.

У дальньому кутку кімнати

Антени, встановлені в маршрутизаторах, передають хвилі горизонтально та рівномірно у всіх напрямках. Тому, якщо ви встановите роутер в ізольованому кутку, можливо забезпечите оптимальне обслуговування сусідньої вулиці, але не свого будинку.

Біля вікна

Це одне з найгірших місць у будинку для розміщення роутера. Тому що сигнал має тенденцію безконтрольно поширюватись. Вікно може спричинити перешкоди. Сигнали ризикують бути відбитими склом і тоді хвилі будуть заблоковані. Так само з дзеркалами.

Раніше ми розповідали, як збільшити радіус дії WiFi на весь будинок. Є один хитрий трюк із фольгою, що працює безвідмовно.