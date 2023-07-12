Як ви вбиваєте телефон, заряджаючи його: помилка користувача

Ця звичка дуже шкідлива для акумулятора пристрою

Деякі люди, які мають смартфони, не дотримуються рекомендацій експертів щодо грамотного використання своїх мобільних пристроїв. Через це можуть виникнути серйозні проблеми з роботою та пошкодження гаджетів.

Багато власників мобільних телефонів не розуміють, чому не можна тримати батарею під зарядом протягом тривалого часу і як часто протягом дня слід підключати гаджет до зарядного пристрою. Фахівці рекомендують не боятися заряджати телефони так часто, як це потрібно протягом дня. Про це пише itechua.

Як не можна заряджати смартфон

Необхідно врахувати рівень розряду акумулятора. Повна зарядка літій-іонних акумуляторів смартфонів до 100% несприятливо впливає на них. Звичка залишати телефон на зарядці на ніч є шкідливою.

Як потрібно заряджати телефон

Рекомендується заряджати телефон від 30% до 80%, оскільки зарядка до 100% за 5-7 годин вашого сну може заподіяти серйозні пошкодження та негативно позначитися на його роботі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проблеми, пов’язані із використанням застарілих мобільних телефонів, є стандартними. Ми писали про п’ять ознак, які сигналізують про необхідність заміни старого смартфона.