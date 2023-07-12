Телефон "літатиме": 5 простих кроків для прискорення роботи

Правильні звички відчутно прискорять роботу пристрою

Іноді телефон може "гальмувати" просто тому, що він уже старий і вичерпав свій ресурс, але таке може статися і з новим пристроєм. Прості прийоми допоможуть прискорити роботу гаджета.

Про це розповів портал itechua.

Своєчасне відключення Wi-Fi

Багато хто не має звички відключати пошук мереж Wi-Fi, навіть коли не користується інтернетом. Однак це бажано робити після завершення кожного інтернет-сеансу. Причина проста — постійно увімкнений Wi-Fi відчутно підвищує навантаження на акумулятор, особливо якщо немає нормального сигналу.

Регулярне очищення пам’яті

Потрібно взяти собі за правило тримати вільними хоча б 500 мегабайт внутрішньої пам’яті смартфона. Якщо цього не дотримуватись, доведеться зіткнутися з постійними збоями у його роботі. Тому треба регулярно видаляти непотрібні файли і чистити кеш додатків. Особливу увагу треба приділити месенджерам, які зберігають багато зайвої інформації.

Періодична перевірка смартфона на віруси

Значно уповільнити роботу смартфона можуть і шкідливі програми. Щоб уникнути зараження пристрою, потрібно регулярно користатися антивірусами. Однак важливо обирати перевірені програми.

Оптимізація

Така функція є у багатьох смартфонах, її включення суттєво прискорює роботу пристрою. Якщо ж оптимізації немає в самому телефоні, таку програму має сенс встановити самостійно.

Уважність при встановленні додатків

Тут два основні правила. Перше — не варто встановлювати та зберігати на телефоні додатки, якими ви не користуєтесь. Це баласт, який підвищує навантаження на пристрій і уповільнює його роботу. Друге - особливо актуальне для власників вже не нових смартфонів — їм шкодять програми з великою кількістю анімації та рекламних вставок: процесор та акумулятор можуть просто не витримати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде, якщо регулярно переривати процес заряджання телефону.