Коли не можна використовувати швидку зарядку телефону: це правило збереже "здоров’я" батареї

Швидка зарядка – корисна опція, але вночі з нею потрібно бути обережнішим

За допомогою швидкого заряджання користувачі можуть швидше відновити запаси енергії мобільних телефонів. Однак, якщо ви часто підключаєте смартфон до мережі, а потім лягаєте спати то ця звичка "вб’є" батарею.

Не можна використовувати швидку зарядку, залишаючи телефон на всю ніч. Про це йдеться в матеріалі Gizchina.

Використання швидкого заряджання протягом ночі може нашкодити вашому мобільному телефону більше, ніж уявляєте. По-перше, ця опція сприяє виділенню більшої кількості тепла, що несе ризики перегріву акумулятора і шкодить пристрою в цілому. У нічний час рекомендується використовувати повільний зарядний пристрій, якісний та сертифікований.

По-друге, краще зберігати рівень заряду батареї телефону в діапазоні від 20% до 80%. Якщо ж ставити гаджет на швидку зарядку вночі, то станеться так зване перезаряджання. Через таку звичку "здоров’я" акумулятора погіршуватиметься.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші поширені помилки користувачів, яких вони припускають із зарядкою мобільного телефону. Якщо дотримуватись простих правил, ваш гаджет буде довше працювати без підзарядки.