Телефон залишатиметься зарядженим цілодобово: вісім простих правил, щоб зберегти "життя" батареї

Слідкуйте за станом батареї вашого гаджета, щоб користуватися ним якомога довше

Автономний час роботи мобільного телефону — важливий критерій для будь-якого користувача. Смартфон може розряджатися надто швидко з різних причин, але є прості способи продовжити термін служби акумулятора.

Ваш мобільний телефон залишатиметься зарядженим довше, якщо стежити за "здоров’ям" батареї. Про важливі нюанси йдеться в матеріалі Gizchina.

Дотримуючись простих порад та рекомендацій, ви зможете підтримувати хороший стан акумулятора. Лише вісім правил допоможуть продовжити термін служби акумулятора вашого телефону. Що (не)потрібно робити:

Уникайте екстремальних температур. Як висока, так і низька температура шкодить батареї. Тримайте гаджет у помірному температурному діапазоні.

Як висока, так і низька температура шкодить батареї. Тримайте гаджет у помірному температурному діапазоні. Використовуйте правильний зарядний пристрій. Гарнітура має бути розрахована безпосередньо під ваш смартфон. Оригінальний сумісний зарядний пристрій стороннього виробника допустимий. А ось занадто потужну або слабку зарядку для вашого телефону краще не застосовувати.

Гарнітура має бути розрахована безпосередньо під ваш смартфон. Оригінальний сумісний зарядний пристрій стороннього виробника допустимий. А ось занадто потужну або слабку зарядку для вашого телефону краще не застосовувати. Регулярно заряджайте акумулятор. Рекомендується ставити гаджет на зарядку частіше, але на більш короткі періоди. Повністю розряджати смартфон, а потім підключати до мережі, згубно для батареї. "Золотий стандарт": підтримка рівня заряду від 20 до 80%.

Уникайте перезаряджання. Намагайтеся відключати телефон від мережі, як тільки він повністю зарядиться. Не варто залишати смартфон на зарядці тривалий час, щоб не пошкодити акумулятор.

Намагайтеся відключати телефон від мережі, як тільки він повністю зарядиться. Не варто залишати смартфон на зарядці тривалий час, щоб не пошкодити акумулятор. Вимкніть деякі функції. Bluetooth, Wi-Fi та служби визначення місцезнаходження за можливості деактивуйте, коли ними не користуєтеся. Це заощадить заряд батареї.

Bluetooth, Wi-Fi та служби визначення місцезнаходження за можливості деактивуйте, коли ними не користуєтеся. Це заощадить заряд батареї. Увімкніть режим економії енергії. Опція з енергозбереженням не дарма вигадана, це реально продовжує термін служби батареї.

Опція з енергозбереженням не дарма вигадана, це реально продовжує термін служби батареї. Оновлення пристрою. Регулярно завантажуйте оновлення програмного забезпечення, що збільшить автономний час роботи гаджета.

Регулярно завантажуйте оновлення програмного забезпечення, що збільшить автономний час роботи гаджета. Замініть батарею, якщо потрібно. Коли акумулятор телефону перестав зберігати заряд або надувся, його потрібно терміново замінити.

Раніше "Телеграф" розповідав, які часті помилки користувачів шкодять батареї мобільного телефону. Та ж нічна зарядка псує акумулятор.