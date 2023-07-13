Телефон залишатиметься зарядженим цілодобово: вісім простих правил, щоб зберегти "життя" батареї
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Слідкуйте за станом батареї вашого гаджета, щоб користуватися ним якомога довше
Автономний час роботи мобільного телефону — важливий критерій для будь-якого користувача. Смартфон може розряджатися надто швидко з різних причин, але є прості способи продовжити термін служби акумулятора.
Ваш мобільний телефон залишатиметься зарядженим довше, якщо стежити за "здоров’ям" батареї. Про важливі нюанси йдеться в матеріалі Gizchina.
Дотримуючись простих порад та рекомендацій, ви зможете підтримувати хороший стан акумулятора. Лише вісім правил допоможуть продовжити термін служби акумулятора вашого телефону. Що (не)потрібно робити:
- Уникайте екстремальних температур. Як висока, так і низька температура шкодить батареї. Тримайте гаджет у помірному температурному діапазоні.
- Використовуйте правильний зарядний пристрій. Гарнітура має бути розрахована безпосередньо під ваш смартфон. Оригінальний сумісний зарядний пристрій стороннього виробника допустимий. А ось занадто потужну або слабку зарядку для вашого телефону краще не застосовувати.
- Регулярно заряджайте акумулятор. Рекомендується ставити гаджет на зарядку частіше, але на більш короткі періоди. Повністю розряджати смартфон, а потім підключати до мережі, згубно для батареї. "Золотий стандарт": підтримка рівня заряду від 20 до 80%.
- Уникайте перезаряджання. Намагайтеся відключати телефон від мережі, як тільки він повністю зарядиться. Не варто залишати смартфон на зарядці тривалий час, щоб не пошкодити акумулятор.
- Вимкніть деякі функції. Bluetooth, Wi-Fi та служби визначення місцезнаходження за можливості деактивуйте, коли ними не користуєтеся. Це заощадить заряд батареї.
- Увімкніть режим економії енергії. Опція з енергозбереженням не дарма вигадана, це реально продовжує термін служби батареї.
- Оновлення пристрою. Регулярно завантажуйте оновлення програмного забезпечення, що збільшить автономний час роботи гаджета.
- Замініть батарею, якщо потрібно. Коли акумулятор телефону перестав зберігати заряд або надувся, його потрібно терміново замінити.
Раніше "Телеграф" розповідав, які часті помилки користувачів шкодять батареї мобільного телефону. Та ж нічна зарядка псує акумулятор.