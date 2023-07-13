Не потрібно постійно шукати розетку: 4 способи продовжити термін служби батареї під час гри на смартфоні

Всім відомо, що ігри на вашому смартфоні помітно швидше розряджають батарею, ніж усе інше. Але не всі знають, що й у цьому випадку роботу акумулятора можна помітно продовжити.

За даними фахівців, є чотири способи зменшити витрати заряду батареї під час гри на телефоні.

1. Налаштуйте свій телефон та налаштування гри

Дуже важливо спочатку налаштувати рівень яскравості, а також зменшити рівень звуку.

Ще один варіант — змінити якість графіки, частоту кадрів або роздільну здатність в налаштуваннях самої гри. Якщо ви можете пожертвувати візуальною якістю задля збільшення часу відтворення, заощадите заряд батареї.

Також ви можете увімкнути режим польоту або вимкнути Wi-Fi та мобільні дані під час гри.

2. Уникайте перегріву телефону

Постійне нагрівання телефону впливає на термін служби батареї, через що вам доведеться частіше заряджати його. Намагайтеся грати у прохолодному приміщенні далеко від прямих сонячних променів, при цьому виймаючи телефон із чохла та закриваючи непотрібні програми.

3. Вимкніть Force 4x MSAA

Force 4x Multisample Anti-Aliasing (MSAA) – це функція розробника, яка робить графіку більш чіткою та деталізованою. Вона споживає дуже багато енергії акумулятора та несе в собі потенційні проблеми з перегріванням.

4. Використовуйте швидке та стабільне підключення до Інтернету

Гра при повільному та нестабільному інтернет-з’єднанні буде розряджати акумулятор швидше, ніж зазвичай. При постійному пошуку мережевих сигналів телефон нагріватиметься помітно швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, які часті помилки користувачів шкодять батареї мобільного телефону.