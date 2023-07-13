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Сплячий режим або вимкнення щодня: як комп’ютер зношується швидше

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вимкнення комп’ютера жодним чином не може вплинути на його знос
Вимкнення комп’ютера жодним чином не може вплинути на його знос. Фото santeplusmag.com

Відповідь не така проста, як здається

Напевно було таке, що ви ставили питання: "Вимикати мені комп’ютер щоночі або залишати його в сплячому режимі?". Розбираймось, яку практику найкраще прийняти, щоб не "вбити" свій гаджет.

Ви повинні знати, що термін служби вашого комп’ютера та його компонентів обмежений і розраховується за кількістю циклів заряду, пише santeplus. Тому після роботи йому потрібно обов’язково дати час відпочити і відновитися. Що ж вибрати: повне вимкнення або режим сну? Нумо розбиратися.

Переводити комп’ютер у сплячий режим чи вимикати його щоразу?

Це рішення залежить від того, як часто ви використовуєте свій комп’ютер:

  • Якщо ви не будете використовувати комп’ютер протягом короткого періоду часу, рекомендується вибрати режим сну. Це параметр, який зберігає всі відкриті додатки та файли в ОЗП та переводить інші компоненти комп’ютера у стан зниженого енергоспоживання. Такий режим дозволить вам відновити свою діяльність без перерви.
  • Якщо ж найближчим часом ви не користуватиметеся комп’ютером — вибирайте повне вимкнення. Це означає закриття операційної системи, що призводить до вимкнення всіх його внутрішніх компонентів: файли, папки та програми будуть закриті.

"Телеграф" писав раніше, як не можна вимикати комп’ютер або ноутбук, щоб не пошкодити файли. Слід дотримуватися лише кількох правил.

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