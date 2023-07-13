Сплячий режим або вимкнення щодня: як комп’ютер зношується швидше

Відповідь не така проста, як здається

Напевно було таке, що ви ставили питання: "Вимикати мені комп’ютер щоночі або залишати його в сплячому режимі?". Розбираймось, яку практику найкраще прийняти, щоб не "вбити" свій гаджет.

Ви повинні знати, що термін служби вашого комп’ютера та його компонентів обмежений і розраховується за кількістю циклів заряду, пише santeplus. Тому після роботи йому потрібно обов’язково дати час відпочити і відновитися. Що ж вибрати: повне вимкнення або режим сну? Нумо розбиратися.

Переводити комп’ютер у сплячий режим чи вимикати його щоразу?

Це рішення залежить від того, як часто ви використовуєте свій комп’ютер:

Якщо ви не будете використовувати комп’ютер протягом короткого періоду часу, рекомендується вибрати режим сну. Це параметр, який зберігає всі відкриті додатки та файли в ОЗП та переводить інші компоненти комп’ютера у стан зниженого енергоспоживання. Такий режим дозволить вам відновити свою діяльність без перерви.

Якщо ж найближчим часом ви не користуватиметеся комп’ютером — вибирайте повне вимкнення. Це означає закриття операційної системи, що призводить до вимкнення всіх його внутрішніх компонентів: файли, папки та програми будуть закриті.

"Телеграф" писав раніше, як не можна вимикати комп’ютер або ноутбук, щоб не пошкодити файли. Слід дотримуватися лише кількох правил.