Самі собі створите проблеми: п’ять місць, де не можна залишати телефон на "ночівлю"

Нехтування цими порадами може призвести до сумних наслідків

Дотримання елементарних правил заряджання телефону вбереже його від поломки, також важливо правильно вибирати місце, де ви залишаєте його вночі.

Про п’ять місць, де не можна залишати смартфон на ніч, розповів портал GSMinfo.

Під подушкою: Ідея тримати телефон якомога ближче, щоб будь-якої миті дістати його навіть у темряві, приваблива для користувача, але згубна для телефону. Через відсутність циркуляції повітря під подушкою гаджет перегрівається. Це не лише "вбиває" його, а й загрожує пожежею.

На підлозі: Теж поганий варіант для "ночівлі" телефону, оскільки поклавши його на підлогу біля ліжка, ви наражаєте гаджет на небезпеку, що хтось випадково наступить на нього. Це може призвести до дуже сумних наслідків.

Поруч із джерелами води: Прийнявши душ увечері, можна залишити телефон на тумбочці біля раковини чи ванни, проте це не найкраще місце. Випадкові бризки води можуть сильно нашкодити гаджету, якщо він не водонепроникний.

Поруч із джерелами тепла: Не можна класти смартфон біля обігрівачів, радіаторів або інших пристроїв, що випромінюють тепло. Високі температури шкідливі для акумулятора, можуть скоротити термін служби телефону і навіть призвести до вибуху.

Під прямими променями: Навіть уночі не варто залишати телефон на підвіконні або на столі біля вікна. Після сходу сонця пристрій опиниться під прямими променями, а це спричиняє перегрів та розрядку акумулятора.

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