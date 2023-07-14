Через це батарея вашого телефону "помре": три важливі попередження

Якщо ваш гаджет сильно перегріється, то акумулятор відновленню не підлягатиме

Влітку користувачі мобільних телефонів ризикують зіпсувати батарею пристрою, оскільки ризик перегріву зростає. Важливо захистити гаджет від високої температури, яка може стати "вбивцею" акумулятора.

Користувачам слід знати про три важливі попередження щодо використання телефону в спеку. Про це йдеться у матеріалі видання The Sun.

Так, захист від перегріву акумулятора допоможе максимально продовжити термін його служби. Екстремальні температури загрожують серйозними проблемами зі смартфоном, зокрема в зоні ризику iPhone від Apple. Низька температура шкідлива для акумулятора телефону, але надто високі показники небезпечніші: спека "вбиває" батарею.

У спекотні дні температура iPhone може перевищити нормальну робочу температуру. У зв’язку з цим Apple озвучує три попередження, про які варто знати власникам їхніх гаджетів:

Не можна залишати пристрій у машині у спекотний день.

Не залишайте гаджет під прямим сонячним промінням на тривалий час.

Заборонено використовувати певні функції в жарких умовах або під прямим сонячним промінням протягом тривалого періоду часу, в тому числі GPS, ігри з "важкою" графікою або додатки доповненої реальності.

Щоб убезпечити смартфон від перегріву в дуже теплі дні, не кладіть його в обмежений простір, наприклад під ковдру або в кишеню. Як тільки зрозумієте, що телефон нагрівається, припиніть його використовувати, а краще зовсім вимкніть. Крім того, не вмикайте на тривалий час потужні програми. Це правило особливо стосується геймерів, оскільки ігрові програми можуть призвести до дуже швидкого нагрівання процесора телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що влітку смартфон зазнає впливу не лише сонця, а й води. Якщо ваш мобільний телефон впав у воду, слід діяти швидко та правильно.