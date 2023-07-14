Як вибрати підходящу зарядку для вашого телефону: про що треба пам’ятати

Підібрати підходящий аксесуар зовсім нескладно

Виробники телефонів поступово починають відмовлятися від ідеї класти зарядний пристрій у коробку, а тому для щасливих власників пристрою першим питанням буде "яку зарядку треба купити?"

Як мовиться в матеріалі "24 каналу", користувачам варто звернути увагу на кілька моментів, щоб спростити собі життя та прискорити процес ухвалення рішення.

Потужність

Насамперед варто подивитися в інструкцію та знайти там інформацію про те, яку потужність зарядного пристрою підтримує ваш девайс.

Зазвичай недорогі моделі підтримують 10 Вт – 15 Вт, а дорожчі пристрої можуть використовувати і потужніші версії. При цьому практично будь-який телефон зможе зарядитися від меншої зарядки, але робити він це буде довше.

Це ж стосується і швидкісних зарядок — для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вона вам, необхідно подивитися в інструкцію.

Кабель

Не варто брати дешевий китайський кабель для зарядки, оскільки він не зможе швидко зарядити смартфон, а в найгіршому може призвести до поломки. Краще віддати перевагу кабелю виробництва тієї ж компанії, яка зробила ваш смартфон.

Універсальні кабелі від надійних виробників теж підійдуть, але вони зазвичай коштуватимуть дорожче.

Вибираючи кабель в першу чергу, переконайтеся, що він входить у гніздо вашого телефону. Також зверніть увагу на підтримку сили струму 2А для блоку 15 Вт і 3А для потужніших пристроїв.

Безпровідна зарядка

Якщо ваш телефон підтримує цю технологію, то купувати зарядку варто лише у компанії, яка зробила ваш гаджет. Найчастіше на конкретних зарядних пристроях пишуть, які телефони вони підтримують.

Автомобільна зарядка

Багато виробників телефонів можуть запропонувати готові рішення і на цей випадок, але відповідний пристрій можна купити і в будь-якому автомобільному магазині. Головне в цьому плані не купувати вже зовсім дешеві зарядки і віддати перевагу продуктам більш надійних виробників. Головне в цьому плані перевірити відповідність характеристик телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав про популярні міфи про зарядку мобільних телефонів. А ще ми писали про головних винуватців швидкої розрядки смартфона.