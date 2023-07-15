60 років у строю: які БТРи Болгарія може передати Україні

Техніка хоч і не нова, але має один плюс

ЗСУ можуть отримати від Болгарії близько 100 броньованих автомобілів, переважно БТРи, які зберігалися на складах Міністерства внутрішніх справ країни. Ця техніка виробництва 1960-1970 років ніколи не використовувалася і вже в 1980-х була переміщена на склади, де і зберігається досі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев. За його словами, рішення про це винесли на розгляд парламенту.

Депутат не уточнив, які саме зразки озброєння можуть бути передані, але найімовірніше йдеться про БТР-60 радянського виробництва, які випускали з 1960 до 1987 року. За даними західних військових експертів, Болгарія у 2016 році мала близько 750 БТРів подібного типу. За різними оцінками, їх було випущено від 10 до 25 тисяч одиниць.

Для сучасного поля бою БТР-60, безперечно, застарів – це 10-тонна машина з бронею, здатна зупинити хіба що кулю стрілецької зброї. При цьому озброєний БТР двома кулеметами, у тому числі потужним 14,5 мм КПВТ, що частково компенсує слабке бронювання.

При цьому БТР-60 має непогану маневреність і швидкість, що і потрібно для машин подібного типу, і може пливти зі швидкістю 10 км/год.

"Зазначу, що БТР 1960-1970-х років не найкраща техніка з тієї, що ми отримуємо, але вони не менш важливі для української армії ніж Stryker або Bradley. Тим більше, що Україна має дуже непогані варіанти модернізації цих машин", — наголосив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як зауважив Івайло Мірчев, Україна придбала у Болгарії зброї на 5 млрд левів (близько 2,8 млрд дол). Одним із прикладів таких покупок можна назвати придбання авіаційних ракет С-8 виробництва компанії Armaco.