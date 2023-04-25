Болгарський внесок у перемогу: ЗСУ отримали на озброєння нові ракети

Нові ракети можна використовувати як у повітрі, так і на землі

На озброєнні Повітряних сил ЗСУ з’явилися авіаційні ракети С-8, які можна застосовувати для запуску з літаків, вертольотів, а також катерів і БТР.

Про це повідомляють аналітики проекту Ukraine Weapons Warfare на своїй сторінці у Twitter.

Як припускають експерти, швидше за все, боєприпаси були зроблені в Болгарії компанією Armaco.

Дійсно, на сайті болгарської компанії можна знайти цілий розділ, присвячений 80-мм авіаційним некерованим ракетам, що виробляються компанією на продаж.

Треба сказати, що некерована ракета С-8 була використана на початку 70-х років, але, попри свій вік, і сьогодні виявилася дуже ефективною, багато в чому завдяки великій кількості варіантів спорядження.

Так, до складу С-8 входять боєприпаси уламкового, кумулятивного (проти танків), бетонобійної, запальної, освітлювальної дії та навіть для створення перешкод РЛС ворога. На базі саме цього боєприпасу Росії у 2019-му році створила "нову" ракету С-8ОФП, призначена для ураження ворожої техніки та особового складу.

Російський Бронебійник

Однак базовим варіантом залишається ракета С-8 з бойовою кумулятивною частиною, призначена для ураження ворожої техніки.

Болгарська компанія Armaco пропонує на продаж покращені версії С-8 КОМ, яка за загальної ваги 11 кг несе близько 1 кг вибухівки й може пробити до 400 мм броні. Цього вистачить для ураження застарілих російських танків на зразок Т-55, Т-62 та будь-якої іншої техніки. Також уламками ракети можна знищити або вивести з ладу особовий склад.

Крім кумулятивного типу снарядів С-8, компанія Armaco виробляє й освітлювальні варіанти під індексом ОМ.

У ЗСУ ще минулого року придумали як можна використовувати авіаційні ракети та створили імпровізовані пускові ракетні установки на базі пікапів.

Для захисту своїх позицій від ударів з повітря ЗСУ отримали шведські ПЗРК RBS-70 колишній при своєму створенні унікальною зброєю.