Нарівні зі "Стінгером": Україна нарешті отримала важливу зброю зі Швеції

Новий ПЗРК зможе засікати ціль на 40 км.

Збройні сили України нарешті отримали важливу зброю від шведських партнерів, яку обіцяли ще восени 2022-го року. Йдеться про переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70, обладнаний новим радаром.

Про це повідомляє сайт Defence.ua, додаючи, що нову зброю отримала новостворена 88-а механізована бригада ЗСУ.

Створений наприкінці 1970-х років ПЗРК RBS-70 на момент своєї появи був унікальним, адже він був першим ПЗРК у світі із системою наведення лазерним каналом. Він створювався не лише як переносний, а з перспективною встановити на колісне чи гусеничне шасі.

Комплекс виявився настільки гарним у застосуванні, що його постійно модернізували під нові виклики та військові запити. Наприклад, п’яте покоління RBS-70 NG має вже систему автоматичного відстеження цілі і вбудований тепловізор. Даний ПЗРК здатний своєю ракетою, вагою 15 кг, збивати цілі на дальності до 9 км і висот до 5 км.

Однак, окрім власне ПЗРК, Швеція також поставила РЛС ближньої дії ППО RS-70, що значно покращує можливості комплексу. Так, радар, обладнаний 13-метровою "щоглою", може виявляти цілі на відстані до 40 км і на висоті до 10 км.

Радар RS-70

Нагадаємо, на два дні раніше, 19 квітня, стало відомо про прибуття в Україну найсучаснішого американського ЗРК системи "Патріот".