Всього одна кнопка допоможе зарядити смартфон у 3 рази швидше: хитрість, про яку багато хто не знає

Для швидкого заряджання вашого смартфона не чекайте, поки батарея буде близька до 0

Змінивши свої звички, ви зможете заряджати свій телефон утричі швидше та ефективніше. Вам більше не доведеться довго чекати, поки телефон зарядиться. Скористайтеся цією порадою, щоб прискорити заряджання.

Як зазначає портал santeplus, допомогти збільшити швидкість зарядки вашого мобільного телефону вам може лише одна кнопка. Все, що вам потрібно, щоб оптимізувати час заряджання, це перевести свій гаджет в режим польоту.

Якщо цей режим увімкнено, всі енергомісткі функції пристрою будуть вимкнені, і його можна буде заряджати швидше. Для оптимального та швидкого заряджання ви також можете вимкнути свій смартфон.

Однак і це ще не всі поради, які вам допоможуть:

Не користуйтеся смартфоном під час заряджання

Щоб смартфон заряджався швидко, краще не використовувати його, коли він підключений до мережі. Дочекайтеся закінчення зарядки, щоб користуватися смартфоном як завжди.

Закрийте всі програми та з’єднання

Щоб ваш смартфон заряджався швидше, потрібно закрити всі програми, відкриті на вашому пристрої, а також всі з’єднання, такі як Bluetooth, Wi-Fi, 4G. Всі ці функції можуть призвести до перевитрати енергії та збільшення часу заряджання вашого смартфона.

Раніше "Телеграф" писав про те, як заощадити заряд смартфона. Головним пожирачем енергії вважають екран, але одне налаштування покращить ситуацію.