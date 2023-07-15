Витратите хвилину, а заощадите купу часу: як правильно підготувати телефон до зарядки

Прості дії прискорять процес та захистять пристрій від поломок

Помилки при заряджанні смартфона можуть призвести до сумних наслідків, а також гаджет потрібно правильно підготувати до цього процесу. Тоді він зарядиться швидше та буде захищений від негативних факторів.

Про це повідомляє garden.firenews.

Є три важливі моменти, які потрібно дотриматися перед тим, як підключити телефон до джерела живлення.

Зняти чохол

Чохол добре захищає смартфон від пошкоджень, але перед заряджанням його краще зняти. Справа в тому, що чохол зберігає тепло, що призводить до сильного нагрівання пристрою під час заряджання. Це дуже негативно впливає на гаджет.

Вимкнути смартфон

Це не завжди зручно, але по можливості краще заряджати телефон у відключеному стані. У цьому випадку процес займе набагато менше часу, тому що фонові процеси не споживатимуть енергію та не уповільнюватимуть його. Як альтернатива – можна активувати режим польоту, це забезпечить той самий ефект.

Вибрати відповідне місце

Варто звертати увагу на місце, де лежатиме телефон під час заряджання. Найголовніше — на нього не повинні потрапляти прямі сонячні промені. Також не можна класти телефон на зарядку біля джерел тепла (обігрівачі, радіатори). Все це загрожує перегріванням пристрою та поломками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати правильну зарядку для телефону, якщо оригінальна зламалася, або її немає в комплекті.