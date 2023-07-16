Чохол з телефона потрібно знімати регулярно: на це є 4 причини

Справа не тільки в перегріві та засміченні

Безперечно, чохли відіграють значну роль у захисті сучасного мобільного телефону від зовнішніх пошкоджень. Проте, попри їхню корисність, вони також можуть завдати шкоди.

Як пише itechua, чотири головні причини, через які час від часу слід знімати чохол зі смартфона, щоб пристрій завжди працював справно.

Перегрів

Несправність телефону може виникнути через перегрівання. Висока температура може призвести до несправності батареї та інших внутрішніх компонентів. Якщо телефон знаходиться в чохлі, то під час зарядки, використання мобільних ігор та програм він може стати буквально гарячим.

Засмічення

Дрібні частинки пилу та смітинки накопичуються під чохлом. Іноді необхідно зняти аксесуар, щоб очистити як його, так і телефон від пилу. Особливу увагу слід приділити входу для навушників, динаміків та роз’єму для зарядного пристрою.

Бактерії

Подібно до пилу, бактерії так само можуть накопичуватися під чохлом. Необхідно зняти аксесуар, потім протерти його і телефон серветками, що дезінфікують.

Подряпини

Чохол може стати причиною подряпин на задній кришці телефону через те, що дрібні частинки, крихти та піщинки можуть проникнути під чохол.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому не варто заряджати iPhone у чохлі. Фахівці попередили про негативні наслідки.