Рус

Так ви тільки зламаєте гаджет: чим не можна чистити динамік телефону

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
597
Не забувайте про чищення динаміків Новина оновлена 17 липня 2023, 17:03
Не забувайте про чищення динаміків. Фото freepik.com

Щоб смартфон працював коректно, видаліть весь бруд з динаміків

Мобільні телефони проводять у наших руках багато часу, тому важливо періодично їх очищати. Особливу увагу приділіть динамікам, головне, не пошкодіть отвори невідповідними предметами.

Не варто чистити динамік смартфона чимось гострим, але й ватяна паличка також жахливий варіант. Про це йдеться у матеріалі androidauthority.com.

Чим не можна чистити динамік телефону

Рідини. Не заливайте будь-які розчини у пристрій, є ризик короткого замикання або пошкодження деталей телефону.

Гострі предмети. Погнуті скріпки, швейні голки, шпильки не підійдуть, оскільки можуть зіпсувати крихкі внутрішні компоненти.

Стиснене повітря. Так ви ризикуєте загнати бруд у телефон або розпорошити непотрібні рідини з балончика.

Очищувальні засоби. Використання агресивних хімікатів або абразивів може призвести до пошкодження смартфона.

Ватні палички. Ворсинки від палички просто застрягнуть у решітках динаміка.

Медичний спирт. Цей продукт занадто грубий для нутрощів пристрою і знижує водонепроникність.

Як почистити динаміки у смартфоні

  1. Використовуйте щітку з м’якою щетиною, це може бути чиста зубна щітка або кисть для малювання. Акуратно очистіть решітки динаміка. Чистіть під кутом, щоб вибити бруд, а не вдавлювати його глибше.
  2. Додатково використовуйте спеціальну клейку замазку для очищення телефону. Виконуйте інструкції на упаковці.
  3. Здуйте весь бруд, що залишився, за допомогою ручного воздуходува.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чищення потрібне і чохлу мобільного телефону. Прості трюки допоможуть повернути йому охайний вигляд.

Теги:
#Смартфон #Телефон