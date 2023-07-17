Так ви тільки зламаєте гаджет: чим не можна чистити динамік телефону

Щоб смартфон працював коректно, видаліть весь бруд з динаміків

Мобільні телефони проводять у наших руках багато часу, тому важливо періодично їх очищати. Особливу увагу приділіть динамікам, головне, не пошкодіть отвори невідповідними предметами.

Не варто чистити динамік смартфона чимось гострим, але й ватяна паличка також жахливий варіант. Про це йдеться у матеріалі androidauthority.com.

Чим не можна чистити динамік телефону

Рідини. Не заливайте будь-які розчини у пристрій, є ризик короткого замикання або пошкодження деталей телефону.

Гострі предмети. Погнуті скріпки, швейні голки, шпильки не підійдуть, оскільки можуть зіпсувати крихкі внутрішні компоненти.

Стиснене повітря. Так ви ризикуєте загнати бруд у телефон або розпорошити непотрібні рідини з балончика.

Очищувальні засоби. Використання агресивних хімікатів або абразивів може призвести до пошкодження смартфона.

Ватні палички. Ворсинки від палички просто застрягнуть у решітках динаміка.

Медичний спирт. Цей продукт занадто грубий для нутрощів пристрою і знижує водонепроникність.

Як почистити динаміки у смартфоні

Використовуйте щітку з м’якою щетиною, це може бути чиста зубна щітка або кисть для малювання. Акуратно очистіть решітки динаміка. Чистіть під кутом, щоб вибити бруд, а не вдавлювати його глибше. Додатково використовуйте спеціальну клейку замазку для очищення телефону. Виконуйте інструкції на упаковці. Здуйте весь бруд, що залишився, за допомогою ручного воздуходува.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чищення потрібне і чохлу мобільного телефону. Прості трюки допоможуть повернути йому охайний вигляд.