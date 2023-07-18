Продовжіть життя смартфону на кілька років: топ-4 "правила", як заряджати свій гаджет

Те, як ви заряджаєте мобільний телефон, може вплинути на термін його служби.

Коли ми ставимо наш мобільний телефон на зарядку, ми зазвичай займаємося своїми справами і залишаємо їх осторонь. Але він не повинен залишатися увімкненим, якщо його батарея досягла максимального заряду.

Останній є одним із найважливіших технічних елементів, які можуть пошкодити роботу телефону, пише santeplus. Щоб ваш смартфон прослужив якомога довше, просто дотримуйтесь цих 4 порад, щоб зарядити його оптимально.

Як правильно заряджати телефон

Не залишайте телефон заряджатися на ніч

Не рекомендується заряджати телефон багато годин, особливо вночі перед сном. Спробуйте змінити цю звичку. Це пов’язано з тим, що коли телефон досягає 100% заряду і все ще підключений до мережі, це може прискорити розрядку акумулятора.

Тримайте телефон зарядженим на певний відсоток

Якщо ви хочете, щоб ваш телефон завжди працював добре і мав тривалий термін служби, рекомендується підтримувати заряд телефону на тому самому процентному рівні. Найкращим рішенням буде якщо ваш смартфон буде заряджений на рівні від 25 до 80%. Не дозволяйте телефону повністю розряджатися до 0%.

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Використання телефону під час заряджання може призвести до перегріву та пошкодження акумулятора, а також деяких компонентів смартфона. Якщо ви користуєтеся телефоном під час заряджання, акумулятор не зможе зарядити його належним чином.

Використовуйте правильний зарядний пристрій для телефону

Важливо використовувати зарядний пристрій, який ви отримали разом зі своїм смартфоном, щоб не пошкодити літієву батарею та не пошкодити продуктивність телефону.

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