Телефон скаже вам "дякую": п’ять секретів для "здоров’я" батареї

Прості правила допоможуть продовжити термін служби акумулятора

Існує спосіб зарядити телефон набагато швидше, а також прості правила, які допоможуть продовжити життя батареї смартфона.

Про це розповів портал itechua.

Вимкнення непотрібних функцій

Щоб зберегти заряд і зменшити навантаження на акумулятор, краще вимикати функції телефону, які не використовуються. Йдеться про Bluetooth, GPS та Wi-Fi — їх варто включати за потребою.

Температура батареї

У жодному разі не можна давати батареї перегріватись — потрібно стежити, щоб її температура під час заряджання не підвищувалася. Перегрівання швидко призводить до непридатності акумулятора і негативно позначається на роботі телефону.

Правильний час заряджання

Тут два основні правила — не можна ставити телефон на зарядку на всю ніч — це швидко зношує батарею. Крім того, фахівці не радять заряджати смартфон до 100%, краще зупиняти процес, коли рівень заряду досягає 80% — 90% заряду. Це більш щадний режим акумулятора.

Небезпека заряджання телефону в грозу

Заряджати телефон у грозу небезпечно — батарея може бути пошкоджена або навіть зіпсована через можливі стрибки напруги в мережі.

Режим економії

Більшість сучасних смартфонів мають режим економії заряду, не варто ним нехтувати. Він не лише збільшить проміжок між зарядками пристрою, а й продовжить термін служби батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи правда, що перериваючи процес зарядки телефону, ви "вбиваєте" батарею.