Ця програма розряджає акумулятор вашого мобільного телефону найбільше: хто цей "пожирач"

Ця програма має багато енергомістких функцій.

Ми постійно підключені до Інтернету, слухаємо музику, дивимося відео, граємо у відеоігри, використовуємо програми для обміну повідомленнями тощо. І хоча всі ці програми споживають енергію акумулятора, деякі споживають більше енергії, ніж інші.

Сьогодні розповімо про один додаток, який вважається найенергомісткішим. Воно розряджає акумулятор наших телефонів і наближає загибель гаджета, пише портал santeplus.

У категорії соціальних мереж додатком номер 1 є не що інше, як Facebook – одна з найвідоміших соціальних мереж у світі. Справді, через відсутність оптимізації програми Facebook розряджає батарею наших смартфонів. На щастя, є способи запобігти цьому, не видаляючи його.

Ось кілька способів запобігти розрядці:

Вимкніть автозапуск програми Facebook

Функція "автовідтворення" не тільки розряджає вашу батарею, але й споживає ваші мобільні дані щоразу, коли ви прокручуєте стрічку новин.

Вимкніть фонове оновлення програми

Якщо цей параметр увімкнено, програми можуть постійно перевіряти наявність оновлень та інших функцій, які вони виконують у фоновому режимі, не питаючи вашого дозволу, тим самим розряджаючи телефон.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка звичка користувачів розряджає мобільний телефон. Якщо щоразу закривати всі програми, це не заощадить енергію, а дасть зворотний ефект.