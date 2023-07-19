Помилка, яку допускають більшість з нас: чому телефон не можна класти в задню кишеню

Власникам телефонів розповіли про ще одну хитрість

Мільйони людей мають досить шкідливу звичку носити мобільний телефон у задній кишені, що може призвести до неприємних наслідків.

Як пишуть західні експерти, задні кишені штанів та джинсів – найменш безпечне місце з тих, де ви могли б зберігати телефон.

По-перше, звідти його досить просто вкрасти, а ще він може випасти і розбитися. Також є велика ймовірність того, що ви банально роздавите свій гаджет або деформуєте його.

Ще одна причина – загроза вибуху батареї телефону. Справа в тому, що несправні літій-іонні акумулятори гаджета можуть перегрітися і потім спалахнути.

Також є і невидимі загрози, такі як вплив радіохвиль на здоров’я людини.

"Тривалий або частий вплив радіохвиль може збільшити ризик виникнення у людини проблем зі здоров’ям, таких як рак. Проте більшість сучасних досліджень показують, що радіохвилі від телефонів або базових станцій навряд чи збільшують ризик будь-яких проблем зі здоров’ям", — зазначають фахівці.

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно заряджати телефон в автомобілі.