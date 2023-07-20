Справа не тільки в батареї: з яких причин телефон швидко розряджається

Щоб гаджет довше залишався зарядженим, дотримуйтесь простих правил

Автономний час роботи гаджета – важливий критерій для користувачів. Тому якщо телефон швидко "сідає" через популярні програми або якісь опції, приємного мало.

Варто знати про сім поширених причин швидкої розрядки смартфона. Про це пише видання Make use of.

Через що телефон швидко розряджається

Надто яскравий дисплей. Екран – один із головних "пожирачів" заряду. Зменшіть цей параметр або активуйте опцію автоматичного налаштування яскравості, щоб дисплей адаптувався до зовнішніх умов. Заощадить заряд і перемикання програм на темний режим.

Екран – один із головних "пожирачів" заряду. Зменшіть цей параметр або активуйте опцію автоматичного налаштування яскравості, щоб дисплей адаптувався до зовнішніх умов. Заощадить заряд і перемикання програм на темний режим. Фонові додатки. VPN, антивіруси, програми для здоров’я та календаря працюють, навіть якщо їх не відкривати, що зменшує запаси енергії. У налаштуваннях зайдіть у "Догляд за пристроєм" або "Акумулятор" й активуйте опцію оптимізації батареї, яка закриє всі непотрібні фонові програми.

Режим "картинка у картинці". Наприклад, він доступний у YouTube Premium. Перегляд відео в невеликому вікні на екрані може бути зручним, але ви повинні знати, що це сильно розряджає батарею.

Наприклад, він доступний у YouTube Premium. Перегляд відео в невеликому вікні на екрані може бути зручним, але ви повинні знати, що це сильно розряджає батарею. Залишайтеся на зв’язку 24/7. Йдеться про те, що якщо Wi-Fi або мобільні дані активовані вдень і вночі, це навантажує акумулятор. Якщо жодна з цих функцій вам не потрібна, вимкніть її. За можливості вмикайте режим польоту, коли потрібно зберегти заряд.

Йдеться про те, що якщо Wi-Fi або мобільні дані активовані вдень і вночі, це навантажує акумулятор. Якщо жодна з цих функцій вам не потрібна, вимкніть її. За можливості вмикайте режим польоту, коли потрібно зберегти заряд. Старий акумулятор. Звичайно, проблема "слабкості" батареї може бути у її віці. Через два-три роки акумулятор більше не може досягати своєї початкової максимальної ємності, що може призвести до швидкого розряджання гаджета.

Програми для відстеження розташування. Карти Google і подібні програми повинні постійно моніторити геодані, що не може не вплинути на відсоток заряду. Користуйтеся навігаторами тоді, коли це необхідно, а в інші моменти деактивуйте. Також налаштуйте, які саме програми можуть мати доступ до розташування та в який час.

Карти Google і подібні програми повинні постійно моніторити геодані, що не може не вплинути на відсоток заряду. Користуйтеся навігаторами тоді, коли це необхідно, а в інші моменти деактивуйте. Також налаштуйте, які саме програми можуть мати доступ до розташування та в який час. Надлишок повідомлень. Хіба вам потрібно отримувати сповіщення від кожної програми, яка у вас є? Це лише негативно вплине на тривалість роботи смартфона без підзарядки. Зайдіть в налаштування свого телефону, відкрийте розділ "Сповіщення" та проведіть там "ревізію".

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми найбільше розряджають мобільний телефон. У списку опинилися популярні соціальні мережі та "важкі" ігри.