Заряджати смартфон через PowerBank потрібно правильно: названо популярну помилку

Неправильне використання павербанку може спричинити проблеми

PowerBank став важливим аксесуаром у родині чи не кожного українця, але навіть зараз багато хто не знає, як правильно ним користуватися.

Експерти вказали на головну помилку під час використання портативного зарядного пристрою.

Вона полягає в тому, що багато хто підключає телефон до павербанку і кладе обидва пристрої в сумку або рюкзак. Фахівці запевняють, що так не можна робити з двох причин.

Перша причина полягає в тому, що під час зарядки телефон і портативний зарядний пристрій не можна накривати. Вони мають бути на відкритому просторі, але не під сонячним промінням. В іншому випадку — пристрої можуть перегрітися, що позначиться на терміні служби батареї або негативно вплине на роботу одного з них.

Друга причина — при носінні підключеного телефону до павербанку в сумці можуть розхитатися роз’єми зарядки, що також може призвести до необхідності звернення до сервісного центру.

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном, доки він заряджається від портативного зарядного пристрою.

Раніше "Телеграф" писав про те, які пристрої можна сміливо заряджати від павербанку.