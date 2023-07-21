Більше не потрібно буде заряджати кілька разів на день: помилки, через які телефон швидко розряджається

Швидку розрядку телефону можна пояснити кількома причинами

У цифровому суспільстві важко виконувати певні дії без смартфона. Телефонні дзвінки, банківська програма, обмін миттєвими повідомленнями… Так багато можливостей стало можливим завдяки смартфону. Проте часто гаджет так вчасно розряджається.

Коли батарея розряджена, ми схильні звинувачувати модель нашого телефону, але іноді ми відповідаємо за цей швидкий збій, пише santeplus. Розберемо основні помилки, які швидко садять наш гаджет.

Швидко розряджається телефон: причини

Використання невідповідного зарядного кабелю

Часто ми хочемо заощадити та купуємо підроблені зарядні пристрої, але це прорахунок. Тому важливо придбати хороший зарядний пристрій, щоб не пошкодити акумулятор.

Даєте телефону повністю розрядитися

Іноді ми можемо ігнорувати попередження про те, що рівень заряду батареї становить 20% або навіть 10%, і свідомо чекати, доки він розрядиться. Однак ця звичка шкідлива. Це знижує продуктивність батареї.

Перегрівання акумулятора телефону

Якщо ви перебуваєте на сонці, рекомендується залишати телефон у тіні, інакше ви ризикуєте пошкодити акумулятор свого смартфона.

Занадто часто використання бездротового зарядного пристрою

Ця звичка є шкідливою для продуктивності вашого смартфона. Підключення телефону до портативного акумулятора не повинно бути повторюваним жестом, щоб вам не доводилося заряджати пристрій кілька разів на день.

Заряджає смартфон до 100%

Не заряджайте свій гаджет до 100%, якщо ви хочете зберегти працездатність акумулятора. Рівень заряду має бути між 30 та 80%. Також рекомендується робити вибір на користь коротких періодичних підзарядок.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми найбільше розряджають мобільний телефон. У списку опинилися популярні соціальні мережі та "важкі" ігри.