Інакше буде "глючити" навіть новий телефон: дві прості поради з догляду за сім-картою

Сім-карта є мініатюрним комп’ютером з процесором і пам’яттю

Іноді збої в роботі телефону можуть спричинити не неполадки в його роботі, а проблеми з SIM-карткою. Якщо смартфон почав "глючити" без видимих причин, є сенс звернути на неї увагу, а щоб цього не сталося, треба робити певну профілактику.

Про це розповів портал itechua.

Проблеми із сім-картою можуть виражатися в тому, що навіть новий смартфон постійно втрачає мережу, регулярно відключається мобільний інтернет, також виникають перебої під час розмови телефоном та надсилання SMS.

Будь-яка сім-карта є мініатюрним комп’ютером з процесором і пам’яттю, її призначення — посередництво між смартфоном і оператором стільникового зв’язку.

Два простих правила експлуатації "сімки" допоможуть не залишитися без зв’язку в невідповідний момент.

Чищення слота та сім-карти від пилу та бруду. Періодично слот потрібно виймати та чистити його та саму карту. Деколи там накопичується чимало сміття, особливо, якщо на смартфоні немає чохла. Чистити їх потрібно без застосування будь-яких хімічних засобів, просто акуратно і ретельно видалити сухою серветкою те, що накопичилося.

Своєчасна заміна сім-карти на нову. Це потрібно робити приблизно раз на 3-5 років. З часом складні мікросхеми та внутрішня пам’ять "сімки" зношуються, ресурс їх роботи вичерпується і телефон все частіше починає втрачати зв’язок. Вихід один – звернутися до оператора та отримати нову сім-карту. Найчастіше це або безкоштовно, або коштує якихось символічних грошей.

Тим, хто часто переставляє "сімку" з одного телефону на інший, потрібно звертати увагу на її контакти — вони можуть затертися, оскільки не розраховані на зміну пристрою.

Також фахівці радять по можливості переходити на eSIM – віртуальну сім-карту. Поки що далеко не всі смартфони мають таку функцію, але згодом таких моделей буде дедалі більше.

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