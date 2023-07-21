Як швидко підзарядити телефон: лише одна кнопка

За дуже короткий час 10% точно набереться

Часто трапляється так, що користувач бачить низький рівень заряду батареї свого мобільного телефону надто пізно. Якщо акумулятор смартфона майже повністю розряджений, а ось-ось потрібно виходити з дому, що робити? Тішить те, що існує спосіб розв'язати цю проблему.

Якщо увімкнути непопулярну функцію, то час заряджання акумулятора значно скоротиться, пише itechua. Хоча повністю зарядити батарею не вдасться, але 10 відсотків заряду буде набрано дуже швидко.

Як швидко підзарядити смартфон

Спочатку потрібно опустити шторку повідомлень, потім натиснути круглу сенсорну кнопку з піктограмою літака. Внаслідок цього активується "Режим польоту", який зазвичай використовується під час польоту на борту повітряного судна. Однак цей режим можна також увімкнути, якщо потрібно швидко зарядити смартфон.

При активації цієї функції мобільний телефон тимчасово припинить роботу з мобільною мережею та Wi-Fi, а також зупиняться інші процеси, які можуть сповільнити зарядку акумулятора. Це дозволить батареї швидко поповнити рівень заряду.

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