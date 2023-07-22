Що робити з павербанком, якщо ним не користуєшся: п’ять правил

Павербанк може не використовуватись тривалий час

Якщо ви регулярно використовуєте зовнішній акумулятор (павербанк), то важливо знати, як правильно зберігати його. Дотримуючись кількох простих правил, можна суттєво продовжити термін служби пристрою та знизити ризик поломки.

Рекомендації, подані нижче, є актуальними навіть для тих, хто купив павербанк, але не користується ним часто і зберігає його в запасі. Про це пише "Апостроф".

Як зберігати павербанк правильно

Для збереження павербанку в хорошому стані та запобігання поломкам, слід поміщати його в прохолодне та сухе місце, уникаючи перегріву та короткого замикання. Щоб уникнути розряджання на тривалий період, рекомендується періодично заряджати пристрій. Якщо павербанк не використовується тривалий час, слід заряджати його лише до 50-70%, що дозволить зберегти його ємність та збільшити термін служби. Необхідно перевіряти наявність пошкоджень, таких як подряпини, тріщини, і, якщо вони є, замінити пристрій. Для правильного використання, зарядки та зберігання павербанку необхідно дотримуватися вказівок, прописаних у посібнику користувача.

Раніше ми розповідали, чому телефон відключається сам по собі. Проблемою може бути не лише механічне пошкодження.