Робіть це хоча б раз на місяць: прості кроки прискорять роботу телефону та продовжать його "життя"

Таку профілактику слід проводити регулярно

Дотримання простих правил може суттєво продовжити життя батареї, а регулярне виконання нескладних маніпуляцій не тільки значно збільшить термін служби смартфона, але й зробить його більш швидким.

Про це пише garden.firenews.

Періодично необхідно перезавантажувати телефон та чистити кеш.

Перезавантаження. Фахівці радять робити це щонайменше раз на місяць, а краще навіть частіше. Справа в тому, що тривала безперервна робота сильно підвищує навантаження на пристрій. Також накопичується багато програмних помилок та тимчасових файлів. Перезавантаження займає мінімум часу, але дуже позитивно впливає на смартфон. Не варто нехтувати цією простою дією.

Очищення кешу. Кеш є буфером для зберігання тимчасових файлів. Прискорюючи доступ до програм, він полегшує роботу з ними. У той же час, переповнюючись, кеш може суттєво гальмувати роботу пристрою. Справа в тому, що більше тимчасових файлів зберігаються автоматично, тому кеш потрібно регулярно чистити.

Як це зробити:

заходимо в "Налаштування", а там — у "Додатки"

вибираємо програми (зокрема месенджери), тимчасові файли для яких вам не потрібні

заходимо до розділу "Пам’ять"

натискаємо "Очистити кеш"

Варто взяти собі за правило робити це раз на місяць — телефон працюватиме швидше та прослужить довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подекуди збої в роботі телефону можуть бути викликані не неполадками в його роботі, а проблемами із SIM-карткою. Якщо смартфон почав "глючити" без видимих причин, є сенс звернути увагу на неї, а також потрібно проводити певну профілактику.