Чим швидше заряджати смартфон - від USB-порту чи від розетки

Краще заряджати гаджет традиційним методом

Існує два поширені способи заряджання мобільного пристрою. Перший спосіб – це використання зарядного пристрою, який вставляється у розетку. Другий спосіб — це підключення кабелю до USB-порту на персональному комп’ютері (ПК) або телевізорі.

Багато користувачів цікавить, який із цих способів є найшвидшим. Смартфон все ж таки варто заряджати стандартним способом, пише itechua.

Як швидше зарядити телефон

Рекомендується заряджати гаджет з використанням стандартного способу — через розетку, щоб уникнути проблем із нестачею струму. Якщо гаджет буде заряджатися через комп’ютер, може виникнути нестача енергії, і рівень заряду акумулятора буде підійматися занадто повільно.

Якщо є можливість, краще використовувати розетку для зарядки мобільного пристрою. Використання USB-порту ноутбука або іншого пристрою доцільно лише у випадку, якщо немає доступу до стандартного способу заряджання. Це може бути корисно, наприклад, під час поїздок, коли батарея заряджатиметься повільно, але власник гаджета зможе продовжувати приймати дзвінки.

Раніше "Телеграф" писав, як не можна заряджати смартфон. Дізнайтеся, чи можна заряджати гаджет до повного рівня в 100%.