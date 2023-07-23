Чому потрібно відключати мобільний інтернет на смартфоні: не кожен знає

Підключившись до Wi-Fi, нема потреби стежити за витраченим трафіком

Щоб завжди залишатися на зв’язку, багато користувачів ніколи не відключають мобільну передачу даних на своєму смартфоні. Але таке рішення може мати несприятливі наслідки для самого пристрою.

Регулярна передача даних на смартфоні негативно впливає на його енергоспоживання. В результаті – швидше споживається заряд акумулятора, що може призвести до його розрядки до кінця дня, пише ukr.media.

Важливо пам’ятати, що різні оновлення та передача даних негативно впливають на продуктивність системи та зменшують час роботи батареї. Якщо можливо, краще вибирати підключення до Wi-Fi, а не мобільного інтернету.

Економія трафіку

Якщо мобільний інтернет активний на вашому смартфоні, навіть якщо ви його не використовуєте, програмне забезпечення все одно автоматично оновлюється, соціальні мережі приймають повідомлення, а інші додатки відправляють свої дані на сервер. Це означає, що трафік продовжує йти незалежно від того, користуєтеся ви телефоном чи ні.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити мобільний інтернет. Для покращення швидкості можна не лише скинути налаштування мережі.