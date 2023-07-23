Цього робити ніколи не можна: як повсякденна звичка "вбиває" ваш телефон

Пристрій може швидше розряджатися і почати працювати повільніше

Існує маса повсякденних навичок, які можуть завдавати шкоди смартфону й одна з них — класти телефон біля увімкненого ноутбука. Це може бути небезпечним для обох пристроїв.

Про це пише ITechua.

Фахівці радять тримати смартфон та ноутбук подалі один від одного, і на це є одразу кілька причин. По-перше, телефон є приймачем-передавачем, що взаємодіє з базовими станціями. Він, своєю чергою, відстежує станційний сигнал і періодично випромінює потужний сигнал зі станцією. Водночас у ноутбуках антени, такі як Wi-Fi та Bluetooth, потужність яких менша. Коли смартфон знаходиться поруч з увімкненим ноутбуком, відбувається детектування електричних коливань сигналів. Так, за кілька секунд до вхідного дзвінка з’являються перешкоди.

Крім того, пристрій у такому разі швидше втрачає заряд. У зв’язку з цим рекомендується тримати телефон від ноутбука на відстані щонайменше одного метра. Таке ж правило поширюється і планшети.

Разом з тим смартфон може нашкодити й ноутбуку, оскільки він надає на нього додатковий електромагнітний вплив. Ноутбук, що знаходиться поруч з мобільним телефоном, буде поглинати більше енергії. Це з часом призведе до перешкод та некоректного функціонування пристрою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де не можна залишати мобільний телефон на ніч, щоб уберегти його від поломки.