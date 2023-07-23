Настінний, USB або в автомобілі: якою зарядкою швидше зарядити телефон

Якщо потрібно оперативно поповнити батарею, вибирайте правильний зарядний пристрій

Бувають моменти, коли потрібно терміново зарядити мобільний телефон. У такому випадку користувачам слід вибирати правильний зарядний пристрій, який заощадить час та виконає завдання з поповнення батареї.

Якою зарядкою швидше зарядити смартфон – автомобільною, настінною чи USB? Про це йдеться у матеріалі Make use of.

Використання USB-порту на комп’ютері або автомобілі призводить до набагато більш неефективного процесу заряджання. Як правило, USB-порти без настінної розетки забезпечують вихідну потужність всього 0,5 А. Тоді як зарядка від настінної розетки зазвичай дає користувачам 1 А (залежно від вашого пристрою).

Немає нічого поганого в тому, щоб сила струму була меншою — це не зашкодить вашому пристрою — однак заряджання в такий спосіб займе більше часу. Найкраще використовувати автомобіль або ноутбук для підзарядки, а не повного циклу. Якщо головна мета – якнайшвидше зарядити гаджет, то рекомендується задіяти виключно настінну розетку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є способи прискорення заряджання мобільного телефону. Про ці спритні трюки варто знати користувачам.